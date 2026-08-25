T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
20/08/2026
Sayı: 2026/7 Tereke Satış
TEREKENİN TASFİYESİ İLANI
MÜFLİSİN ADI VE SOYADI: Olcay BASKIN -TC. 34120195858
BİLİNEN EN SON ADRESİ: CAMİCEDİT MAH. SONSUZ SK. NO: 28 ÇANAKKALE BAYRAMİÇ
Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 15/05/2026 tarih ve 2025/566 Esas ve 2026/355 Karar sayılı ilamı ile Olcay BASKIN'ın terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/7 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.
Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.