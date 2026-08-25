T.C. BAYRAMİÇ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

MÜFLİSİN ADI VE SOYADI: Mümine PORTAKAL -TC.58144579722

BİLİNEN EN SON ADRESİ: KUTLUOBA KÖYÜ KUTLUOBA KÜME EVLERİ NO: 87 BAYRAMİÇ / ÇANAKKALE

Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesinin 08/05/2026 tarih ve 2025/169 Esas ve 2026/325 Karar sayılı ilamı ile Mümine PORTAKAL terekesinde TMK'nın 612.maddesi uyarına İİK.'nun 208-256.maddeleri arasındaki usule göre TEREKESİNİN İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİNE KARAR VERİLMİŞ ve tasfiye işlemleri Bayramiç Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğumuzun 2026/8 Tereke Satış sayılı dosyası ile yürütülmektedir.

Keyfiyet İİK.nun 166.maddesine göre ilan olunur.