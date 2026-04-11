T.C. BAYRAMPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale konusu: Aşağıda listede belirtilen yerlerin 3(üç) yıllığına kiraya verilemesi ihalesi.

İhale Usulü/Yeri/Tarihi ve saati: 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi(Açık Teklif Usulü)/,Yenidoğan Mah. Abdi İpekçi Cad. No:2 Bayrampaşa-İSTANBUL(Bayrampaşa Belediyesi Hizmet binası Kat:3 Toplantı odası) 24.04.2026 tarihinde cuma günü, tabloda belirtilen saatlerde ayrı ayrı ihale yapılacaktır.

İhale: Söz konusu ihaleler için ayrı ayrı, kira süresinin sonuna kadar ki toplam kira bedelinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 25. maddesine istinaden %3'ü tutarında geçici teminat yatırılacaktır. Şartname, 5.000,00 TL bedel karşılığında Belediye Hizmet Binası Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden (5. kat) satın alınabilir veya aynı yerde ücretsiz olarak incelenebilir.

İhaleye iştirak etmek isteyenlerin 22.04.2026 tarihinde saat: 17:00’ a kadar istenilen evraklar ile Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne müracaatları gerekmektedir. İstekliler başvuru evraklarını iadeli taahhütlü posta ile İdaremize gönderebilir ancak ihale evraklarının teslim saatine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ulaşmaması halinde bu gecikmeden İdare sorumlu değildir.

Sıra No Kiraya Verilecek Yer Niteliği Aylık Muhammen Bedeli+%20 KDV GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ İHALE SAATİ 1 Kemerburgaz Orman İşletme Şefliği Amenajman Planı’nın 178 nolu bölme sınırları dahilinde yer alan Göktürk C Tipi Mesire Alanı içerisindeki; 2 adet kır kahvesi, 1 adet kır lokantası, 1 adet büfe ve 1 adet yöresel ürün satış ünitesinin, kamu yararı doğrultusunda sosyal ve ekonomik katkı sağlayacak şekilde işletilmesi MESİRE YERİ 75.000,00 TL+%20 KDV 81.000,00 TL 10:30 2 Bayrampaşa ilçe sınırları dâhilinde muhtelif yerlerde bulunan 169 adet reklam panosu ile 7 adet

LED reklam panosu REKLAM PANOSU 250.000,00 TL+%20 KDV 270.000,00 TL 10:30

KATILIMCILARDAN İSTENİLEN BELGELER

a) Nüfus cüzdan sureti, İkametgâh ve Sabıka kaydı (Gerçek kişiler)

b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Teminatlar ve Şartname Bedelinin yatırıldığına dair makbuz.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

c) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)

d) Vekâleten katılma halinde noter tasdikli vekâletname. (Gerçek- Tüzel Kişiler)

e) Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi (Tüzel Kişiler)

f) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi. Bu durumda ortakların tamamı ihale katılım şartlarının tümüne haiz olmalıdır.(Gerçek- Tüzel Kişiler)

g)Ticaret Sicil Gazetesi örneği(ilk ve son gazete) (Tüzel Kişiler)

h) Belediyeye borcu bulunmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü onaylı yazı.(Gerçek-Tüzel Kişiler)

Not: Belgelerin aslı, noter onaylı suretleri veya e-devletten alınmış, kare kodlu yada barkotlu belgeler kabul edilir.