T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/138 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Bergama ilçesi, Alhatlı mahallesi
ADA NO : 131
PARSEL NO : 3
VASFI : Palamutlu Tarla ve Koru
YÜZÖLÇÜMÜ : 436,81 m2 , 23.957,64 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : ARİFE ÖZKAN, ZİYA IŞIK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : EPDK
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/138 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2026