T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Bergama ilçesi, Alhatlı mahallesi

ADA NO : 131

PARSEL NO : 3

VASFI : Palamutlu Tarla ve Koru

YÜZÖLÇÜMÜ : 436,81 m2 , 23.957,64 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : ARİFE ÖZKAN, ZİYA IŞIK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : EPDK

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/138 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2026