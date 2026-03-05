T.C. BERGAMA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Bergama ilçesi, Kaplan(Göçbeyli) mahallesi

ADA NO : 139

PARSEL NO : 2

VASFI : Tarla

YÜZÖLÇÜMÜ : 1.453,31 m2

MALİKİN ADI VE SOYADI : YAŞAR ÇAKIR

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : EPDK

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/153 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 22.01.2026