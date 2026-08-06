T.C. BERGAMA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/722 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, YUKARIBEY Mahalle/Köy, 178 Ada, 95 Parsel, 10.001,32 m2 miktarlık FISTIKLIK cinsi taşınmaz. .

Adresi : Yukarıbey Mahhallesi 178 Ada 95 Parsel Bergama / İZMİR

Yüzölçümü : 10.001,32 m2 Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği içerisinde kaldığı ve Tarım Alanı olarak planlandığı, bildirilmiştir.

Kıymeti : 6.457.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:17

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:17

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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:17

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.