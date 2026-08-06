T.C. BERGAMA İCRA DAİRESİ
T.C. BERGAMA İCRA DAİRESİ
2025/722 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/722 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, YUKARIBEY Mahalle/Köy, 178 Ada, 95 Parsel, 10.001,32 m2 miktarlık FISTIKLIK cinsi taşınmaz. .
Adresi : Yukarıbey Mahhallesi 178 Ada 95 Parsel Bergama / İZMİR
Yüzölçümü : 10.001,32 m2 Arsa Payı : 1/1
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği içerisinde kaldığı ve Tarım Alanı olarak planlandığı, bildirilmiştir.
Kıymeti : 6.457.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 14:17
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:17
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Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 14:17
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.