T.C. BEYKOZ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN
İ L A N
ESAS NO: 2023/339 Esas
DAVALI: SEVINCH IBRYAMOVA APTIEVA (EGN: 70******10)
Davacı Gültekin KENDİRCİ tarafından aleyhinize açılan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davasında davalının Türkiye ve Bulgaristan'daki açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından dava dilekçesi ve tensip zaptının ilan yolu ile tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.
Davacı Mahkememize verdiği dava dilekçesi ile davalının evlilik birliği boyunca görevlerini yerine getirmediğini, evin pis ve dağınık olduğunu, herhangi bir yemek hazırlamadığını, akrabaları ve arkadaşları ile görüşmesine izin vermediğini, herkes içinde kendisine hakaret ettiğini, son tartışmalarından sonra da evi terk ettiğini, 2017 Haziran ayından itibaren fiilen ayrı olduklarını, davanın kabulü ile boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalının bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra dava dilekçesi ve tensip tutanağını tebellüğ etmiş sayılacağı, HMK'nın 122.maddesi gereğince, dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağınız hususu ihtarıyla Davalı SEVINCH IBRYAMOVA APTIEVA'na İLANEN tebliğ OLUNUR.
İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.
ОБЯВЛЕНИЕ
Р.Т. 1-ВИ СЕМЕЕН СЪД НА РАЙОНА БЕЙКОЗ
ОСНОВЕН NO.: 2023/339 Основен
ОТВЕТНИК: СЕВИНЧ ИБРЯМОВА АПТИЕВА / EГН : 70******10/
В оспорваното бракоразводно дело, заведено срещу вас от ищеца ГюлтекинКЕНДИРИДЖИ, поради разпадане на брачния съюз от основа, тъй като се разбра, чепълният адрес на ответника в Турция и България не може да бъде определен воспорваното дело за развод, беше счетено за уместно молбата за завеждане на делото ирапорта за одобрение да бъдат уведомени чрез публикуване.
Ищецът заведе дело в нашия съд, като твърди, че ответникът не е изпълнявала задълженията си през целия брак, че къщата им е била мръсна и разхвърляна, че не еприготвяла ядене, че не му е позволявала да се среща с неговите роднини и приятели, чего е обиждала пред всички, че е напусналa къщата им след последния възникнал спормежду тях, че те фактически живеят отделно от юни 2017 г. и че делото трябва да бъдеприето и да бъде взето решение за техният развод.
След СЕДЕМ ДЕНА от публикуването на настоящото съобщение във вестника,щесе счита че ответника СЕВИНЧ ИБРЯМОВА АПТИЕВА е получила молбата ипредварителния рапорт след което можете да отговорите по делото в двуседмичен срок отсъобщението за молбата по реда на чл.122 от ГПК, и ако не подадете отговор в срокапосочен в чл.128 от ГПК, ще се счита, че сте отрекли всички факти, изложени от ищеца висковата молба. Това съобщение ще се счита за уведомено 7 дни след датата напубликуването му.
Можете да получите достъп до този документ в информационната система на