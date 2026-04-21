T.C. BEYKOZ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN
İ L A N
T.C. BEYKOZ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN
Esas no: 2023/339 Esas
Davalı: SEVINCH IBRYAMOVA APTIEVA (EGN: 70******10)
Davacı Gültekin KENDİRCİ tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davasında davalının Türkiye ve Bulgaristan'daki açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından ön inceleme duruşma gün ve saati ile tensip zaptının ilan yolu ile tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.
Bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra ön inceleme tensip zaptını tebellüğ etmiş sayılacağınız, HMK 139.maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, 24/06/2026 günü saat 10:30'da Mahkememiz duruşma salonunda yapılacak ön inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu ihtarıyla Davalı SEVINCH IBRYAMOVA APTIEVA'ya İLANEN tebliğ OLUNUR.
İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.
СЪОБЩЕНИЕ
ОТ РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, 1-ВИ СЕМЕЕН СЪД НА Р. БЕЙКОЗ
Дело № : 2023/339
Ответник: СЕВИНЧ ИБРЯМОВА АПТИЕВА /EГН 70********10
В оспорваното дело за развод, заведено от ищеца ГЮЛТЕКИН КЕНДИРИДЖИ, поради фундаментално разстройство на брака, е установено, че адресът на ответницата в Турция и България не може да бъде установен. Поради това е счетено за уместно датата и часът на предварителното заседание, както и протоколът от заседанието, да бъдат връчени чрез публично съобщение.
С настоящото се връчва чрез публикуване на ответницата СЕВИНЧ ИБРЯМОВА АПТИЕВА, в съответствие с член 139 от Гражданския процесуален кодекс, и ще се счита, че сте получила протокола от предварителното заседание СЕДЕМ ДНИ след публикуването на това съобщение във вестника и че ако не се явите на предварителното заседание, което ще се проведе в съдебната зала на нашия съд на 24/06/2026 г. в 10:30 ч., няма да можете да възразите срещу производството, проведено във ваше отсъствие.
Това съобщение ще се счита за връчено 7 дни след датата на публикуването му.