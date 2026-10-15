T.C. BEYKOZ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN
İ L A N
T.C. BEYKOZ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN
Esas no: 2023/339 Esas
Davalı: SEVINCH IBRYAMOVA APTIEVA (EGN: 70******10)
Davacı Gültekin KENDİRCİ tarafından evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeni ile çekişmeli boşanma davasında davalının Türkiye ve Bulgaristan'daki açık adresinin tespit edilemediği anlaşıldığından tahkikata geçildiğine ilişkin duruşma gün ve saatinin ilan yolu ile tebliğ edilmesi uygun görülmüştür.
Bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra tahkikat duruşma gün ve saatini tebellüğ etmiş sayılacağınız, HMK 147/2 maddesi uyarınca, 14/12/2026 günü saat 10:45'te Mahkememiz duruşma salonunda yapılacak tahkikat duruşmasında hazır olmanız, geçerli bir mazeretiniz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada HMK 184-186 maddeleri gereğince sözlü yargılamaya geçilebileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK'nın 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda karar verileceği hususlarının ihtarıyla Davalı SEVINCH IBRYAMOVA APTIEVA'ya İLANEN tebliğ OLUNUR.
İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.
ИЗВЕСТИЕ
РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, ПЪРВИ СЕМЕЕН СЪД НА РАЙОНА БЕЙКОЗ
Дело No 2023/339
Ответник СЕВИНЧ ИБРЯМОВА АПТИЕВА / ЕГН 70******10
B оспорваното дело за развод, заведено от ищеца ГЮЛТЕКИН КЕНДИРДЖИ, поради съществено разстройство на брака, тъй като адресите на ответника в Турция и България не можаха да бъдат установени, беше счетено за уместно ответникът да бъде уведомен за датата и часа на заседанието чрез публично съобщение.
С настоящото известие се връчва чрез публикуване на ответницата СЕВИНЧ ИБРЯМОВА АПТИЕВА, с което я уведомяваме, че ще се счита, че е получила датата и часа на съдебното заседание по разследването СЕДЕМ ДНИ след публикуването му във вестника, в съответствие с чл. 147/2 от Гражданския процесуален кодекс, и че тя трябва да присъства на съдебното заседание по разследването, което ще се проведе в съдебната зала на нашия съд на 14.12.2026 г.в 14:45 ч. Ако тя не се яви без уважителна причина, производството ще продължи в нейно отсъствие и тя няма да може да възрази срещу предприетите процедури. В съответствие с чл. 184/186 от Гражданския процесуален кодекс, устното производство може да започне в заседанието, в което приключва съдебното заседание по разследването. Ако заседанието бъде отложено за устно производство, няма да се изпраща отделна призовка и ще се постанови решение в нейно отсъствие, при спазване на разпоредбите на чл. 150 от Гражданския процесуален кодекс.
Настоящото известие се счита за връчено седем дни след датата на публикуването му.