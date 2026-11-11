T.C. BEYKOZ 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

DAVALI : METİN SİYABENT ALAGÖZ - (T.C.:46*******86)

Davacı İsra Gizem ALAGÜZ tarafından açılan boşanma davasında dava dilekçesi, tensip ve duruşma tutanakları ile ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili dava dilekçesinde; Tarafların evlendikleri günden itibaren tartışma yaşamaya başladığını, davalının müsrif bir hayat yaşadığını, bahis merkezlerine vakit geçirdiğini, uyarıcı madde alışkanlığı bulunduğunu, evlilik birliğine karşı herhangi bir sorumluluk almadığını, müvekkili darp etme gayesinde bulunduğu ve hakaret ettiğini, evlilik birliği temelinden sarsılan tarafların boşanmalarına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Davalının bu tebligatın gazetede yayınlanmasından YEDİ GÜN sonra dava/ıslah dilekçesi, tensip ve duruşma tutanaklarını tebellüğ etmiş sayılacağı, tebligat tarihinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde davaya/ıslaha cevap verebileceğiniz, HMK 128.maddesi uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, davacının dava/ıslah dilekçesinde ileri sürdüğü vakâların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşma günü olan 13/01/2027 günü saat 10:10'da geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ihtarıyla Davalı METİN SİYABENT ALAGÖZ'e İLANEN tebliğ OLUNUR.

İşbu ilan yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ yapılmış sayılacaktır.