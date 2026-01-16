T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Beyoğlu Belediyesi hizmet sınırları dahilinde toplanan Karışık Ambalaj (Karton, Kâğıt, Plastik, Metal) Atıklarının Satışı işini, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adresi : ŞAHKULU MAHALLESİ MEŞRUTİYET CAD. 121 34430 BEYOĞLU/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124440160 – 2122937630

c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Karışık Ambalaj (Karton, Kâğıt, Plastik, Metal) Atıklarının Satışı işi

250 Ton/Ay karışık ambalaj

Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Beyoğlu Belediyesi hizmet sınırları dahili

c) Süresi : 12 ay

Sözleşme imzalanıp işyeri teslim tutanağı tanzim ve/veya tasdik edildiği tarihten itibaren 12 aydır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Beyoğlu Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

Şahkulu Mh. Meşrutiyet Cd. No: 121 BEYOĞLU/İSTANBU

b) Tarihi ve saati: 04.02.2026 çarşamba günü saat 10:30

İhaleye katılacak olan istekli ihale şartnamesi alma ve/veya geçici teminat yatırma işleminden önce Beyoğlu Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden sicil (ünvan, vergi no, tebligat adresi, telefon, fax, e-posta belirtilen dilekçe ile) açtıracaktır.

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idare serbesttir.

c) Muhammen Bedeli : Bu iş için tahmin edilen aylık bedel 854.166,67-TL olup 12 aylık bedel ise

(aylık kira bedeli x12 ay) 10.250.000,00.- TL’dir.

d) Geçici Teminat : İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % 3(üç)’ü oranında 307.500,00.- TL geçici teminat bedeli alınır.

4- İhaleye Katılabilme Şartları ve Gereken Belgeler

4.1. İhaleye katılabilmek için;

a. Kanuni ikametgâh sahibi olmak,

b. Türkiye‘de tebligat için adres bildirmek,

c. Geçici teminatı yatırmak,

d. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini sunmak ve ihaleye katılacak gerçek/tüzel kişi veya İş Ortaklığına ait İstanbul İli sınırları içinde döküm tesisine sahip olmak,

e. İstenilen diğer belgeleri vermek zorundadır.

Madde 5 – İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Belgelerin Sunuluş Şekli

5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Ticaret ve/veya Sanayi Oda Belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/ veya sanayi odasından, içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi; bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

ç) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin 2886 sayılı D.İ.K.’na uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar,

d) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesini sunmak,

f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Gerçek Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdanı örneği,

h) İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi

ı) İhale dosyasının satın alındığına dair makbuz

5.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 5.1. maddesinin (a), (b) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

5.3. Belgelerin sunuluş şekli

a. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicil gazetesi nizamnamesinin 9. Maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde: Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “ aslının aynıdır “ şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicil Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden temin edilebilen ve teyidi yapılabilen ihaleye katılım ve yeterlilik belgelerinin internet çıktısı sunulabilir.

b. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ ibraz edilenin aynıdır “ veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

c. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce idare tarafından ‘aslı idarece görülmüştür’ veya bu anlama gelecek şekilde düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

6. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

6.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500,00-TL (beşyüztürklirası) karşılığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale İşleri Şefliği (Tomtom Mh. İstiklal Cd. No:217 Beyoğlu/İSTANBUL) adresinden satın alınabilir.

6.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen ve Kararlar Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. İstekliler tekliflerini, ihale dokümanı ekinde sunulan teklif mektubunu doldurarak vereceklerdir. Uygun bedel; tahmin edilen bedelden aşağı olmamak üzere teklif edilen bedellerin en yükseğidir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, toplam bedel üzerinden sözleşme imzalanacaktır.

9. Tahmini belirlenmiş olan, her ay ortalama 250 ton miktarının altında ya da üstünde ambalaj atığı toplanması durumunda, yüklenici ihalede 1 ton için vermiş olduğu birim fiyat üzerinden, toplanılan ton miktarının çarpılması sonucu, belirlenen tutarı aylık bedel olarak ödeyecektir.

İLAN OLUNUR.