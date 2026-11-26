Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/453 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. 23/11/2026

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu Taşınmazın Özellikleri: Konya İl, Beyşehir İlçe, HUĞLU/CUMHURİYET Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, 140 Ada, 2 Parsel

BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE;

Dava konusu taşınmaz; Beyşehir ilçesi, Huğlu Mahallesi, Köyiçi mevkii, 140 ada 2 parsel numaralı taşınmazdır. Beyşehir ilçe merkezine 34km kuş uçuşu mesafede yer almaktadır.

Tapu kaydı incelemesi: Beyşehir Tapu Müdürlüğünün 24.07.2026 tarihli tapu kaydına göre; Taşınmazın yüzölçümü 783,09 m² dir. Ana taşınmazın niteliği iki katlı prefabrik fabrika binası ve arsasıdır.

Taşınmaz üzerinde Borçlu G*H*S*S*T*L*Şın hisse oranı Tamdır.

İmar durumu incelemesi: Beyşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün18858 sayılı yazısında yer alan imar durumuna göre; İlgili parsel 1/1000 Uygulama İmar Planı sınırları içinde sanayi alanında kalmaktadır.

Taşınmaz Üzerinde Bulunan Yapının Değerlendirilmesi: Taşınmaz Üzerinde 1 adet yapı bulunmaktadır. İlgili yapının 04.08.2021 tarih 125 sayılı yeni yapı ruhsatı ve 10.11.2022 tarih 114 belge numaralı yapı kullanma izin belgesi bulunmaktadır.

Bu yapılara ilişkin hesaplamalar ve değeri aşağıdaki gibidir:

Yapı-1: (Sanayi tesisi) Konu taşınmaz betonarme prefabrik olarak inşa edilmiştir. İki katlı bir yapıdır. Konu yapının dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Zemin yüzeyi sertleştirilmiş betondur. İlgili yapı sanayi tesisi olup imalathane olarak kullanılmaktadır. Yapının toplam inşaat alanı toplam 754,00 m² dir. Zemin kat 377 m² ve asma kat 377 m² dir. Asma katın zemine indirgenmiş hali (377*(1/3)) 125,66 m² dir. (Zemin+asma kat= 502,66 m² dir.) Konu Taşınmazın yapı sınıfı 2C olup yapı yıpranma oranı %5?dir.

Keşif tarihi itibariyle yapı bedeli (2026 yılı-2C Grubu %5 yıpranma): 502,66 m² * 15.100,00 TL/m² * 0,95 = 7.210.657,70 TL dir.

Taşınmazın Arsa (Tarla) Değerlendirilmesi: Değerleme konusu taşınmazın rayiç değerinin tespitinde konu taşınmazın bulunduğu konum, yola cepheli-cephesiz olması, mevcut imar durumu gibi tüm olumlu ve olumsuz faktörler dikkate alınarak değer tespiti yapılmıştır. Bölgede yapılan piyasa araştırmalarından hareketle konu taşınmaza emsal teşkil edebilecek gayrimenkullerin m² birim değeri tespit edilmiş, emsallerde pazarlık payı bulunması hususu dikkate alınarak konu taşınmazın m² birim değeri takdir edilmiştir.

Taşınmaza Beyşehir İlçesi Huğlu Mahallesi rayiçlerine göre birim m² si keşif tarihi itibariyle 2.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

2026 yılı itibariyle parselin zemin (arsa) değeri: Zemin değeri = 783,09 m² * 2.000,00 TL/m² = 1.566.180,00 TL dir.

Taşınmazın Toplam Değeri: 8.776.837,70 TL dir.

Adresi : Huğlu/Cumhuriyet Mh. Köyiçi Mevkii140 Ada 2 Parsel Beyşehir / KONYA

Yüzölçümü : 783,09 m2

İmar Durumu : Kaydındaki gibidir.

Kıymeti : 8.776.837,70 TL Türkiye İş Bankası A.Ş. Nin 20.000,00 TL tutarlı İPOTEK (15/10/2026 tarihinde bildirilen güncel borç 1.546.476,97 TL)

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler : Son tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/02/2027 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 14:14

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 10/03/2027 - 14:14

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/03/2027 - 14:14