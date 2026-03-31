T.C. BEYTÜŞŞEBAP SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememiz 2024/18 esas sayılı dosyası kapsamında Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi Kovankaya köyü cilt no:19, hane no:12 birey sıra no:16 da nüfusa kayıtlı Yusep ve Sero oğlu, 01/07/1949 doğumlu HURMÜZ DİRİL'den uzun süredir haber alınamadığı ve ölmüş olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla, TMK.33.maddesi gereğince iş bu ikinci ilandan itibaren 6 ay içinde HURMÜZ DİRİL'in gaipliği ve şu anda nerede olduğu hakkında bilgisi olanların mahkememize veya en yakın kolluk birimine haber vermeleri aksi takdirde Hurmüz Diril'in gaipliğine karar verileceği hususu 2.(ikinci) gaiplik ilanı olarak ilanen duyurulur.