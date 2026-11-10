T.C. BİGA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/126 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 No'lu taşınmazın tapu kaydı ve özellikleri: Çanakkale İli Biga İlçesi Eybekli Köyü, köyiçi mevkii, 452 Parsel, 2.218,00 m2 yüzölçümlü ve "Avlulu Kargir Ev Ve Dam Ve Kerpiç Dam" niteliğinde taşınmaz. yol cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz üzerinde:Taş yığma kargir toplam 123,00 m2 iki katlı mesken (2-C sınıfı), 33,00 m2 tek katlı depo yapısı, (2-A sınıfı), 18,00 m2 büyüklüğündeki tek katlı sundurma yapısı, (1-A sınıfı), 24,00 m2 büyüklüğündeki tek katlı depo yapısı (2-A sınıfı), 43,00 m2 büyüklüğündeki tek katlı dam ve samanlık yapısı (2-A sınıfı), Muhtelif yaşlarda ve sayıda bakımlı durumda meyve ağaçları bulunmaktadır. Balıkesir ­ Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında "Kırsal Yerleşik Alan" lejantında kalmakta olup, Çevre Düzeni Planı plan notları geçerlidir. Kıymeti:9.463.150,00 TL=KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/01/2027 - 14:10-Bitiş Tarih ve Saati : 25/01/2027 - 14:10- Hissedarlar arası

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 18/02/2027 - 14:10-Bitiş Tarih ve Saati : 25/02/2027 - 14:10-Umuma açık

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.