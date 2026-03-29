T.C. BİGA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: KADER GÜN

DAVALILAR :

1- MESUDE DUMAN

2- MAHMUT ERDEN

MÜTEVEFFA : LÜTFİYE CANLI

DAHİLİ DAVALILAR:

1- EMİNE KASIMOĞLU

2- FAHRETTİN CANLI

3- MUHAMMED ASIM ÖZER'a Velayeten MURAT ÖZER

4- MUSTAFA AFFAN ÖZER'a Velayeten MURAT ÖZER

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Muris Muvazaası Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememize sunulan dahili dava dilekçesinde, dahili davalı Emine Kasımoğlu'nun dosyamıza eklenmesi, UYAP sisteminde yapılan sorgulama yurtiçi adresinin, mernis adresinin, yurtdışı adresinin bulunmadığı, açık adresi tespit edilemediğinden Dava Dilekçesi, Dahili Dava Dilekçesi, Tensip Zaptı, Ara Kararının, Ön İnceleme Duruşma Zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 11/06/2026

Druşna Saati: 10:45

"Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde davaya cevap verebileceğiniz, aksi taktirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız, duruşma gün ve saatinde geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, yokluğunuzda karar verilebileceği sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur. ” ilanen tebliğ olunur.