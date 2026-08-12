T.C. BİGA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: DOĞAN KARADAŞ -47713829146

Davacı tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Haksız Eylemden Kaynaklanan Zarar Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin 19.04.2021 tarihli maluliyet raporu belirtilen adresinize davetiye çıkarılmış olup, adresin kapalı olup tanınmadığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinin 19.04.2021 tarihli maluliyet raporuna HMK 281 rapora itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.