T.C. BİGA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/159 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çanakkale İli, Biga İlçesi, Hamdibey Mah. Kozpınar Mevkii, 452 ada, 8 parseldeki 240,33 m2 ana taşınmaz yüz ölçümlü ana taşınmazın 3/25 arsa payına sahip 2.Normal+Çatı Arası (10) nolu dubleks mesken vasıflı taşınmaz tam hisse ile borçluya aittir. Hali hazırda mesken olarak kullanılan taşınmaz, brüt yaklaşık 85 m2, net 75 m2 alana sahip, bodrum, zemin üstü 2 katlı binanın, ikinci normal+çatı arası katında 10 nolu bağımsız bölümdür. 3 oda 1 salondan, kapalı mutfak, wc, banyo ve balkondan oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik olup, iç oda kapıları amerikan panelden imal edilmiş, duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. Yerleri seramik kaplıdır. Mutfak dolapları mdf, mutfak tezgahı granittir. Doğalgaz kombili kat kaloriferi ile ısıtılmaktadır. Kadastral yola cephelidir.

Kıymeti: 3.300.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 23/02/2026 - 13:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 02/03/2026 - 13:41

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 13:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 01/04/2026 - 13:41

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sakarya Mah. 187 ada, 32 parseldeki 287,21 m2 ana taşınmaz yüz ölçümlü "Dört Katlı Betonarme Mesken ve Ofis İşyeri ve Arsası" vasıflı ana taşınmazın 20/96 arsa payına sahip işyeri niteliğine sahip zemin.kat (1) nolu bağımsız bölümü olan, işyeri olarak kullanılan taşınmaz tam hisse ile borçluya aittir. Hali hazırda inşaat malzemeleri satan işyeri olarak kullanılan taşınmaz, 160 m2 taban alanlı olup, zemin üstü üç katlı binanın zemin katında bulunmaktadır. Duvarları alçı sıva üzeri boyalı, yerleri seramik kaplıdır. Kadastral yola cephelidir.

Kıymeti: 3.650.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 23/02/2026 - 14:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 02/03/2026 - 14:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 25/03/2026 - 14:42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 01/04/2026 - 14:42

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sakarya Mah. Ayazma Mevkii, 1425 ada, 1 parsel 876,46 m2 ana taşınmaz yüz ölçümlü "Beş Katlı Betonarme Mesken ve Ofis" vasıflı ana taşınmazın 10/144 arsa payına sahip 1.kat (3) nolu bağımsız bölümlü mesken tam hisse ile borçlu adına kayıtlıdır. Hali hazırda mesken olarak kullanılan taşınmaz, brüt 85 m2, net 75 m2 alana sahip, bodrum+zemin üstü 3 katlı binanın, birinci katında 3 nolu bağımsız bölümdür. 3 oda 1 salondan, kapalı mutfak, wc, banyo ve balkondan oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik olup, iç oda kapıları amerikan panelden imal edilmiş, duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. Yerleri seramik kaplıdır. Mutfak dolapları mdf, mutfak tezgahı granittir. Doğalgaz kombili kat kaloriferi ile ısıtılmaktadır. Kadastral yola cephelidir.

Adresi: Sakarya Mah. Ayazma Mevkii, 1425 Ada, 1 Parseldeki 876,46 M2 "Beş Katlı Betonarme Mesken Ve Ofis" Vasıflı Ana Taşınmazın 10/144 Arsa Payına Sahip 1.Kat (3) Nolu Bağımsız Bölümü Olan Mesken Biga / ÇANAKKALE

Kıymeti: 2.900.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 10:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 10:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 26/03/2026 - 10:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 02/04/2026 - 10:36

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sakarya Mah. 191 ada, 25 parseldeki 666,34 m2 ana taşınmaz yüz ölçümlü arsa vasıflı ana taşınmazın 8/280 arsa payına sahip F1 Blok, 2.Normal Kat, 10 nolu bağımsız bölümlü mesken vasıflı bağımsız bölümü olan meskendir ve tam hisse ile borçluya aittir. Hali hazırda boş vaziyette olup, net 55 m2 alana sahip, zemin üstü 4 katlı binanın, F1 Blok, ikinci normal katında 10 nolu bağımsız bölümdür. 1 oda 1 salondan, kapalı mutfak, wc, banyo ve balkondan oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik olup, iç oda kapıları amerikan panelden imal edilmiş, duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. Yerleri seramik kaplıdır. Mutfak dolapları mdf, mutfak tezgahı granittir. Doğalgaz kombili kat kaloriferi ile ısıtılmaktadır. Kadastral yola cephelidir.

Kıymeti : 2.150.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 11:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 11:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 30/03/2026 - 11:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 06/04/2026 - 11:47

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Sakarya Mah. 191 ada, 18 parsel 986,41 m2 ana taşınmaz yüz ölçümlü ana taşınmazın 9/450 arsa payına sahip D1 Blok, 3.Normal+Çatı Kat, (18) nolu dubleks daire vasıflı bağımsız bölümü olan mesken tam hisse ile borçluya aittir. Hali hazırda mesken olarak kullanılmakta, brüt 86,74 m2, net 71,67 m2 alana sahip, zemin üstü 3 katlı binanın, D1 Blok, üçüncü normal+çatı katında 18 nolu bağımsız bölümdür. 2 oda 1 salon, hol, açık mutfak, wc, banyo ve terastan oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik olup, iç oda kapıları amerikan panelden imal edilmiş, duvarları alçı sıva üzeri boyalıdır. Yerleri seramik kaplıdır. Mutfak dolapları mdf, mutfak tezgahı granittir. Doğalgaz kombili kat kaloriferi ile ısıtılmaktadır. Kadastral yola cephelidir.

Kıymeti: 2.650.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/02/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 03/03/2026 - 13:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 30/03/2026 - 13:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 06/04/2026 - 13:47

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Harmanlı Köyü, Kocatepe Mevkii, 1610 parsel 3.700,00 m2 yüz ölçümlü tarla vasıflı taşınmaz tam hisse ile borçluya aittir. Hali hazırda taşınmazın bir kısmında ekili-dikili ürün bulunmayıp boş vazıyette, geri kalan kısmında ise 3-5 yaşlarında trabzon hurması dikilidir. Taşınmaz hafif eğimli, kumlu-tınlı toprak yapısında, makinalı tarıma elverişli, sulanabilir tarım arazisi özelliğindedir. Kadastral yolu vardır.

Kıymeti: 925.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 04/03/2026 - 10:22

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 01/04/2026 - 10:22

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 10:22

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Çanakkale İli, Biga İlçesi, Harmanlı Köyü, Kocatepe Mevkii, 1612 parsel, 875,00 m2 yüz ölçümlü tarla vasıflı taşınmaz tam hisse ile borçluya aittir. Hali hazırda taşınmazın üzerinde 3-5 yaşlarında trabzon hurması dikilidir. Taşınmaz hafif eğimli, kumlu-tınlı toprak yapısında, makinalı tarıma elverişli, sulanabilir tarım arazisi özelliğindedir. Kadastral yolu yoktur.

Kıymeti: 175.000,00 TL

KDV Oranı: %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 25/02/2026 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 04/03/2026 - 13:38

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 01/04/2026 - 13:38

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 08/04/2026 - 13:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.