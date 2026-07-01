T.C. BİGA İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/767 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın özellikleri: Çanakkale İli Biga İlçesi Karahamzalar Köyü hudutları dahilinde Köyiçi mevkiinde 179 ada, 4 parsel, tapu kayıtlarında "Arsa" vasıflı yüzölçümlü olarak 1.304,10 m² alana sahip taşınmaz tam hisse ile borçluya aittir. Bilirkişi raporuna göre; Çanakkale İl Özel İdaresi e-imar sorgulamasında "179/4 Parsel yaklaşık 1304 m2 Karahamzalar Köy yerleşik alanı içerisinde kalmaktadır. Kamu eline geçmiş kadastral bir yola cephesi olması şartıyla, köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan kısmında; TAKS: 0,40 KAKS:0,80 olmak şartıyla 2 kat 7,5 m. yüksekliğinde yapı yapılabilir. Ticari ve Hayvancılık amaçlı yapılar ilgili olumlu kurum görüşlerine istinaden aynı yapılaşma koşullarına tabiidir." diye belirtilmektedir. Kadastral yolu vardır. Hali hazırda taşınmaz üzerinde tek katlı II/C yapı sınıfında değerlendirilebilecek 80,00 m2 taban alanlı, mesken olarak kullanılan kargir ev ile üstü saç trapez ile örtülü 60,00 m2 taban alanlı tek katlı kuruluk yapısı bulunmakta, taşınmazın çevresi beton direkli, yığma tuğla duvar ile çevrili olup, parselde demir giriş kapısı bulunmaktadır. Evin dışı sıvalı ve boyalı, oda duvarları kısmen kireç kısmen boyalı vaziyette, camlar pvc kaplı, oda kapıları tahtadan yapılmış olup, bakımsız vaziyettedir. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yapı yaklaşık maliyetleri cetveli ve yıpranma oranları tablosundan faydalanmak suretiyle değerinin: 80,00 m2 x 12.400,00 TL/m2 x 0,70 (%30 yıpranma oranı)= 694.400,00 TL olacağı kanaatindeyim. Çevre duvarı, demir kapı ve kuruluk yapısının toplam değeri: 234.400,00 TL olmak üzere yapısal muhdesatın toplam değerinin: 928.800,00 TL olacağı kanaatindeyim.

Kıymeti : 4.841.100,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 14:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:07

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.