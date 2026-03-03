T.C. BİGA SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı dava dilekçesi ile, Balıkesir ili Marmara ilçesi Gündoğdu Köyü Cilt: 7 Hane:160 BSN: 1 de nüfusa kayıtlı 17401587474 TC kimlik nolu, Adem ve Mesude oğlu, 08/08/1966 doğumlu, ZEKİ FİLİZ'in 10/07/2001 tarihinden itibaren T.M.K'nun 32/1 maddesine göre ölüm tehlikesi içinde kaybolan ve kendisinden uzun zamandan beri haber alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa hakları bu ölüme bağlı olanların başvurusu üzerine yetkili sulh hukuk mahkemesince, bu kişinin gaipliğine karar verilebilir. Bu nedenle 17401587474 TC kimlik nolu, Adem ve Mesude oğlu, 08/08/1966 doğumlu, Zeki Filiz'i gören bilen ve tanıyanların iş bu ilan tarihinden itibaren Mahkememizin 2024/34 E. sayılı dosyasına müracaat etmeleri, aksi takdirde gaipliğine karar verileceği hususu ilan olunur.