Resmi İlanlar
T.C. BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/300 Esas
İLAN
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kamulaştırması istenen Dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.
Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi,
30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesine yatırılacaktır.
Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.
İlgililerin 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 17.12.2025
|Dosya No
|Mahalle/Köy
|Ada
|Parsel
|Malikler
|2025/300
|Ormanardı
|155
|24 (eski 2)
|Emin ANACUR ve diğerleri
|2025/301
|Ormanardı
|204
|3 (eski 1)
|Abdullah ARIGTEKİN ve diğerleri
|2025/302
|Ormanardı
|157
|4 (eski 1)
|Emin ANACUR ve diğerleri
Kamulaştırmayı Yapan İdare : Karayolları Genel Müdürlüğü
Açılacak Davada Husumetin Yöneltileceği İdare : Karayolları Genel Müdürlüğü
Bedelin Yatırılacağı Banka : T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesi