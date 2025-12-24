T.C. BİNGÖL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kamulaştırması istenen Dava konusu aşağıda bulunduğu yer Ada parsel ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri belirtilen taşınmaz Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmış olup, mahkememizde 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’ nun 10. Maddesine göre bedel tespiti ve tescil davası açılmıştır.

Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme açabileceği, açılacak davalarda husumetin Karayolları Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi,

30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınız belgelemediğiniz taktirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup, mahkememizde tespit edilen bedel üzerinde daimi irtifak hakkı mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.

Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli adınıza T.C. Vakıfbank Bingöl Şubesine yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir.

İlgililerin 2942 Sayılı Kanunun 10. Maddesi gereğince ilan olunur. 17.12.2025

Dosya No Mahalle/Köy Ada Parsel Malikler 2025/300 Ormanardı 155 24 (eski 2) Emin ANACUR ve diğerleri 2025/301 Ormanardı 204 3 (eski 1) Abdullah ARIGTEKİN ve diğerleri 2025/302 Ormanardı 157 4 (eski 1) Emin ANACUR ve diğerleri

