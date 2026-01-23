T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , ÖMER POLAT ile Davalı , BİRECİK MALİYE HAZİNESİNE İZAFETEN MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Dışlık Mahallesi'nde davacı Ömer polat tarafından 20 yıldır kullanıldığı iddia edilen 119/4 nolu parselde bulunan krokide A harfi ile gösterilen 51360,24 M2'lik taşınmaz, 112/3 ve 112/5 nolu parselde bulunan krokide F harfi ile gösterilen 22517,10 M2'lik taşınmaz, 111/1 ve 110/4 nolu parselde bulunan krokide D harfi ile gösterilen 30218,32 M2'lik ( pafta no: 0-4D-A-D4-C) tapulama harici taşınmaz;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.24/10/2025