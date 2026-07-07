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T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

08-07-2026 00.00
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T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

08.05.2026

Sayı: 2025/391 Esas 

 

 

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu yer: Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi

Mahallesi: Çoğan Köyü

Parsel No: 2032

Vasfı: Tarla

Yüzölçümü: 383,26 m2

Malikinin Adı Soyadı: Eski Malik İsmail Polat-25700555650

Kamulaştırmayı Yapan Kurumun Adı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

 

Yukarıda bilgileri belirtilen Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın eski tapu maliki davalıya ait hisseler ile varsa üzerinde yer alan muhdesatlarının kamulaştırma bedelinin tespiti talepli mahkememizde 2025/391 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.

 

2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02504908