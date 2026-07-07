T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
08.05.2026
Sayı: 2025/391 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu yer: Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi
Mahallesi: Çoğan Köyü
Parsel No: 2032
Vasfı: Tarla
Yüzölçümü: 383,26 m2
Malikinin Adı Soyadı: Eski Malik İsmail Polat-25700555650
Kamulaştırmayı Yapan Kurumun Adı: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
Yukarıda bilgileri belirtilen Kamulaştırılan taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespitine, taşınmazın eski tapu maliki davalıya ait hisseler ile varsa üzerinde yer alan muhdesatlarının kamulaştırma bedelinin tespiti talepli mahkememizde 2025/391 Esas sayılı dosyası ile dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur.