T.C. BİRECİK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, MÜSLÜM AKBAŞ ile Davalı, HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZ SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Birecik İlçesi Ayran Mahallesinde davacı MÜSLÜM AKBAŞ tarafından 20 yıldan fazla süredir kullanıldığı iddia edilen; Şanlıurfa ili Birecik İlçesi, Ayran Mahallesinde tapulama harici alan bırakılan kısmın ilgili rapora göre A=7171.92 m2''lik, B=16102.93 m2'lik ve C=5603.03 m2' lik (N39-C-09-D) taşınmazlar;

Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içerisinde başvurmaları ilan olunur.