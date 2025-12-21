Resmi İlanlar
T.C. BİRECİK 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
22-12-2025 00.00
17.12.2025
Sayı : 2025/609 Esas
İLAN METNİ
Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Akarçay Köyü'nde 1517, 3 ve 5 nolu parsellere komşu ekteki haritada ek-1'deki krokide A harfi ile gösterilen toplam yüz ölçümü 12.000 m2'lik Ekrem Kılıç tarafından 45 yıldır kullanıldığı iddia edilen taşınmaz;
Yukarıda köyü, mevkii, sınırları, miktarı ve vasfı belirtilen taşınmazlar hakkında üstün hak iddia edeceklerin mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı bulunan dosyasına 3 aylık zaman içersinde başvurmaları ilan olunur.
#İlangovtr Basın no ILN02364590