T.C. BİRECİK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , FATMA ONUK ile Davalılar , AHMET ÇELİK, CUMALİ ÇELİK, MEHMET ÇELİK, MEHMET ÇELİK, MERYEM ÇELİK, NURTEN KAYA, SALİH ÇELİK, SULTAN ÇELİK arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasında bilirkişiler tarafından hazırlanan 18.03.2025 tarihli raporda"....... Keşif tarihi itibariyle, Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, Altınova mahallesi, 1071 parsel nolu taşınmazın rayiç satış değeri; 475.200,00 TL olup, davalı ve davacılar hissesi yukarıda hesaplanmıştır. İfraz ve tevhit işlemlerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağına dair 3194 sayılı imar yasasının 15 ve 16. Maddesi ve bu yasaya istinaden çıkartılan yönetmenliklere göre, ifrazdan sonra elde edilen her parselin en az 15 m cephesi ve 30 m derinliği olmalıdır, hükmü nedeniyle ve taşınmazlardaki hissedar sayısının fazlalığı göz önüne alındığında dava konusu Altınova mahallesi, 1071 parsel olu taşınmazın bölünemeyeceğini, bu nedenle taşınmazın pay ve paydaş durumuna göre ortaklara taksiminin mümkün olmayacağı, ortaklığın giderilmesinin satış yoluyla mümkün olacağı,

2-Keşif tarihi itibari ile Şanlıurfa ili , Birecik İlçesi , Altınova mahallesi, 103 parsel nolu taşınmazın rayiç satış değeri; 3.080.000,00 TL davalı ve davacılar hissesi yukarıda hesaplanmıştır.

Taşınmazın tapu kayıtlarına görev toplam alanının 6.250,00 m2 olduğu, 19136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girer 16.06.1986 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Şanlıurfa ilinin tamamı Tarım Reformu kanunu uygulama alanı ilan edilmiştir. Bu karara istinaden dava konusu Altınova mahallesi, 103 Parsel nolu taşınmazın pay ve paydaş durumuna göre ortaklara taksiminin mümkün olamayacağı, ortaklığın giderilmesinin satış yoluyla mümkün olacağı kanaatine varılmıştır ' bildirildiğinin ve duruşma gününün 07.04.2026 tarihinde saat 09:15'de yapılacağı, hususu ilanen tebliğ olunur.