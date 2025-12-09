T.C. BİSMİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davalı: VEDAT AKYOL-TC kimlik no: 12635034510

Konu: Gerekçeli kararın ve Davalı Mehmet Şahip AKYOL vekilinin istinaf başvurusunun ilanen davalı Vedat AKYOL'a tebliği hakkında

Mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil (Muris muvazaası nedeniyle) ilişkin davanın yapılan yargılaması sonucunda verilen karar gereğince ;

Yukarıda açık kimlik bilgileri yazılı olan Davalı Vedat AKYOL'un bilinen yurt dışı adresine, Merkezi Nüfus İdare Sisteminde kayıtlı adresine tebligat yapılamamış olup, geçerli adresi de zabıta ve kolluk tahkikatlarına rağmen bulunamamış olduğundan tebliğatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup,

Mahkememiz 28/04/2022 tarih, 2020/185 Esas ve 2022/141 Karar sayılı kararı ile;

a)"Davacının davasının KABULÜ ile, Diyarbakır ili Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi'nde kain 225 ada 9 parsel sayılı taşınmazda davalılardan VEDAT AKYOL adına kayıtlı olan tapunun davacının miras hissesi olan 28/168 oranında(93.005-m2) İPTALİ ile, iptal edilen hissenin davacı HAMDİYE KOLUMAN (T.C. Kimlik No: 28514274564) adına miras payı oranında (28/168) TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE" karşı ilanen tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği, bu süre içerisinde itiraz edilmediği taktirde istinaf kanun yoluna başvurma hakkından vazgeçmiş sayılacağı;

b)Mahkememiz 28/04/2022 tarih, 2020/185 Esas ve 2022/141 Karar sayılı kararının Davalı Mehmet Şahip AKYOL vekili Av. Özkan AVCI&Mehmet Selim ASLAN'ın 22/08/2022 tarihli dilekçeleri ile istinaf ettikleri, İstinaf dilekçesine karşı ilanen tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz hususu İLANEN İHTAR olunur. 02/12/2025