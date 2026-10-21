T.C. BİTLİS 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Niyazi ATALAY tarafından Bitlis Belediye Başkanlığı ve Maliye Hazinesi aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Dava konusu Bitlis İli, Merkez İlçesi Beşminare Mahallesi, Küçük Rahva mevkiinde yer alan 838 ada 41 parsel sayılı taşınmaz ile Bitlis İli Merkez İlçesi Beşminare Mahallesi Küçük Rahva mevkiinde yer alan 838 ada 20 parsel sayılı taşınmazlarda hak iddia edenlerin, son ilandan başlayarak 3 ay içinde Bitlis 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2026/257 Esas sayılı dava dosyasına itirazda bulunmaları, itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddialarını ispatlaması halinde taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur.