T.C. BODRUM 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

Sanık Recep BAZ'ın adresinin meçhul olması nedeniyle Mahkememizden verilen 21/10/2025 tarih ve yukarıda esas- karar numarası yazılı kararının ve Cumhuriyet Savcısının 11/11/2025 tarihli istinaf talebinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar Özeti:

"H Ü K Ü M: Gerekçesi yukarda açıklandığı üzere;

Sanık Recep BAZ hakkında her ne kadar bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediği iddiasıyla 5237 sayılı TCK'nın 158/1-f-son maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı bir delil elde edilemediği, sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olmadığı anlaşıldığından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince beraatine,

Dair: Türk Milleti adına; 5271 sayılı Kanunda 7499 sayılı Kanunun 19. maddesi ile yapılan değişiklik itibari ile 5271 sayılı CMK'nın 273. maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliği tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere havale ettirilecek dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, sanığın ceza infaz kurumunda bulunması halinde ise; zabıt katibine veya bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle Denizli Bölge Adliye Mahkemesine İlgili Ceza Dairesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere (yasa yoluna başvurulmadığı taktirde karar kesinleşecek ve infaza verilecektir.) mütalaya uygun olarak verilen karar açıkça okunup gerekçesi ana hatları ile anlatıldı.21.10.2025"

"CUMHURİYET SAVCISI İSTİNAF TALEBİ;

Yapılan yargılamaya ve toplanan delillere, sanıkların savunmalarına, banka cevabı yazılarına, BTK cevabı yazılarına, görüntü tespit tutanaklarına ve tüm dosya kapsamına göre ; suç tarihinde katılanın internette yeni evleneceklere verilecek kredi bilgileri içeren ancak sahte oluşturulmuş bir ilan görmesi üzerine ilana giriş yaptığı, devamında aralarındaki görüşme esnasında sanıkların katılandan 8.500 TL para istedikleri, katılanın bu hileli hareketlere inandığı ve 8.500 TL miktarındaki parayı kendisine verilen ve sanıklardan Eren Boztepe adına kayıtlı İBAN numarasına gönderdiği, bu itibarla sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek internette koydukları sahte ilan ile katılanı kandırmak suretiyle kendileri lehine katılanının zararına haksız menfaat sağladıkları ve bu suretle üzerilerine atılı suçu işledikleri nazara alınarak ; sanıkların eylemlerine uyan TCK'nın 37/1.maddesi delaletiyle 158/1-f-son cümle, 53/1 maddeleri uyarınca ayrı ayrı cezalandırılmalarına ve sanıklardan Recep Baz'ın adli sicil kaydı gözetilerek TCK'nın 58/1-6-7. maddesi uyarınca tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilmesi gerekirken, delillerin takdir ve değerlendirilmesinde yanılgıya düşülerek, sanık Recep BAZ hakkında 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca beraatine dair karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olmakla ;

Sonuç ve Talep : Sanık Recep BAZ aleyhine olmak üzere mezkur kararın istinâfen kaldırılması, kamu adına saygılarımızla arz olunur. 11/11/2025"

Mahkeme kararı ve Cumhuriyet Savcısı istinaf talebi yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur.