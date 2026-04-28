T.C. BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

MİRAS BIRAKAN: İBRAHİM YAZICIOĞLU - TC No:25445339072 - Rüştü ve Hasibe oğlu, Zile-13.11.1952 dğ.lu, Tokat ili, Zile ilçesi, Alikadı nüfusuna kayıtlı

MAHKEMESİ: Bodrum 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 29.01.2026 gün, 2025/15 Tereke Esas ve 2026/4 Tereke Karar sayılı kararı.

Yukarıda açık kimliği yazılı miras bırakanın yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş olup, tasfiye işlemlerinin basit usûlde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu sebeple, alacaklıların bu ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, alacak kayıtlarını yaptırmaları için iflas başvurma harcı ve tebliğ giderlerini de peşin ödemeleri gerektiği, bu müddet içinde alacaklılardan birinin tasfiye giderlerini peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği; İİK.nın 166. ve 218 nci maddeleri gereğince ilân olunur.