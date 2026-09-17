T.C. BODRUM 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/59 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, PINARLIBELEN mahallesi, ETRİM mevkii, 125 ADA, 119 PARSEL sayılı TARLA vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; Pınarlıbelen Mahalle merkezinin Etrem yerleşim biriminde kalmakta olup, Etrim Mahalle merkezinin yaklaşık 600 metre kadar kuzeyinde, Pınarlıbelen yolu üzerinde konumlu bulunmaktadır. Düz bir topoğrafyaya sahip olan taşınmaz killi-tınlı toprak yapısında olup, alkalilik, tuzluluk, erozyon, drenaj ve taban suyu problemi yoktur. Taşınmazın büyük bir kısmının tarla, kuzuy kısmında olan bölümünün ise zeytinlik olarak kullanıldığı, taşınmazın makineli tarıma uygun durumda olduğu, yöreye özgü her türlü hububat, sebze ve meyve yetiştirme imkanı görülmüştür. Kadastral yola cepheli olan taşınmaza araçla ulaşım mümkündür.

Yüzölçümü : 5.622,63 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Çevre Düzeni Plânında; TARIM

alanında kalmaktadır. Parsel ayrıca Büyükova Alanı sınırı içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 23.896.177,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Parsel Büyükova Koruma Alanı İçerisinde Kalmaktadır. (Onaylanmış İmar

Plânları İle Onaylı Köy Yerleşik Alanları İçerisinde Kalmaması Hâlinde; 5403 Sayılı Kanun Kapsamında İzin Alınmadan Tarımsal Üretim Amacı Dışında Kullanılamaz.)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 10:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 10:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.