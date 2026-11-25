Ortaklığın giderilmesi kararından dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/56 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : MUĞLA ili, BODRUM ilçesi, KUMKÖY mahallesi, KOCAGÖL mevkii, 132 ADA, 41 PARSEL sayılı TARLA vasıflı taşınmaz.

Önemli Özellikleri : Satışa konu taşınmazın bulunduğu Çamlık Mahallesi Bodrum merkezine yaklaşık 20-30 dk mesafede doğu içerisinde çam ormanları ile çevrilidir. Bölgede Regnum Golf Country Bodrum isimli uluslararası golf sahası bulunmaktadır. Bu tesis bölgeye olan yatırım algısını yukarıya çekmiştir. Dava konusu taşınmaz golf tesislerine yaklaşık 600 metre mesafededir. İki yola cepheli olan taşınmaz düz bir zemine sahiptir. Üzerinde 2 adet zeytin, 6 adet armut ve 9 adet incir ağacı bulunmaktadır. Taşınmazın kalan kısmı boştur. Doğusu yol ve orman, kuzeyi tarım arazisi ve golf sahası, batısı yol, gölet, tarım arazisi ve golf sahası, güneyi ise yol, tarım arazisi ve ormanla çevrilidir.

Yüzölçümü : 15.828,54 m²

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : 1/100.000 ölekli Çevre Düzeni Plânı Değişikliğinde; TARIM alanında

kalmaktadır.

Kıymeti : 72.811.284,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler : Herhangi bir hak ve mükellefiyet bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2026 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2026 - 10:56

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/01/2027 - 10:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:56

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.