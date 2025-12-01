T.C. BODRUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

DAVALILAR: ALPASLAN SAPMAZ - 56137044066 - Beyazevler Mah.Mühendislik Cad.No:2-1/39 Çukurova/ ADANA

Davacı tarafından aleyhinize açılan TMK 652 uyarınca konutun miras payına mahsuben sağ kalan eşe özgülenmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Muğla ili, Bodrum ilçesi, Yalıkavak mahallesi Sülüklü mevkü adresinde, tapunun 634 ada 1 parsel numarasında kayıtlı taşınmazdaki incelemeler neticesinde; dava konusu taşınmazın dava tarihi olan 28/11/2022 tarihi itibariyle değerinin; 20.000.000,00 TL olabileceği kanaatine varıldığı, davaya cevap, bilirkişi raporuna karşı itiraz ve beyan dilekçelerinizi sunmak ilanın tebliğinden itibaren üzere 2 haftalık süre olduğunuz ilan olunur.

Durusma Günü: 14/04/2026 günü saat:10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü , bilirkişi raporu yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.