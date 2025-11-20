T.C. BODRUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVALI: Julia Ayşe ÇELİKDAĞ ERFURT /ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Davalı Julia Ayşe ÇELİKDAĞ'a dava dilekçesinin, tensip zaptının ve bilirkişi raporunun ve mahkememiz duruşma gününü bildirir davetiyenin tebliğ edilemediği gibi yurtdışı adresine yapılan tebligatın da iade edilmiş olması nedeniyle davalıya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup; dava dilekçesine karşı iki hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, süresi içerisinde cevap verilmemesi halinde davacının dava dilekçesinde iddia etmiş olduğu vakaları inkar etmiş sayılacağınız, ancak durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, bu süre zarfında mahkemeye başvurulması halinde bir ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği ayrıca bilirkişi raporunda Dava konusu taşınmazların 26/09/ 2022 Dava tarihi itibariyle m2 birim değerlerinin Gündoğan Mahallesi, 549 ada 63 parsel için; 3.000,00 TL/m2, 3.000,00TL x 188,50m2 - 565.500,00TL olabileceği, Gündoğan Mahallesi, 549 ada 64 parsel için; 3.000,00 TL/m2, 3.000,00TL x 183,52m2 « 550.560,00TL olabileceği, kanaatine varıldığını, mahkememiz duruşma günü olan 26/03/2026 tarihinde duruşmaya bizzat katılmanız, aksi takdirde yokluğunuzda karar verileceği hususunun davalıya iş bu ilan metninin gazetede ilan edilmesinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.05/11/2025