T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Bodrum 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 04.12.2025 tarih, 2025/5 Tereke Esas ve 2025/59 Tereke Karar sayılı muris Mithat YILDIRIM (TC Kimlik No:34993791454) hakkındaki karar.

Miras bırakanın tüm araştırmalara rağmen menkul veya gayrimenkul malı ile 3.şahıslardaki hak ve alacaklarına rastlanamamış, hiçbir mal varlığının bulunmadığı tespit edilmiştir.

İİK.nın 217.maddesi gereğince miras bırakanın hiçbir mal varlığına rastlanamadığından terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin tatiline karar verilmiştir.

İşbu ilânın yayın tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklılardan birisinin tasfiye giderlerini peşin yatırmak kaydıyla terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinin basit usulde devam ettirilmesini talep edebileceği, süresi içinde böyle bir talepte bulunulmadığı takdirde İİK'nun 254.maddesi uyarınca tasfiyenin kapatılmasına karar verileceği ilân olunur.