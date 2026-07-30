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T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

31-07-2026 00.00
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T.C. BODRUM 1.(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

 

28.07.2026

Sayı : 2026/16 Tereke Satış 

 

 

TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE AÇILDIĞINA DAİR İLÂN

MAHKEMESİ: Bodrum 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 14.9.2022 tarih, 2022/4 Tereke Esas ve 2022/13 Tereke Karar sayılı sayılı Terekenin İflâs Hükümlerine göre tasfiyesine ilişkin karar

MİRAS BIRAKAN: HÜSEYİN ASIM ARIN (TC Kimlik No:20363198282, Mehmet Saffet ve Mediha oğlu, İstanbul-01.04.1949 dğ.lu,)

 

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı mirasbırakan hakkında yine yukarıda yazılı mahkeme kararı ile terekesinin iflâs hükümlerine göre tasfiyesine karar verilmiş ve tasfiye işlemleri yukarıdaki dosya numarası ile Memurluğumuzda başlamıştır. İİK’nun 166. maddesi gereğince ilân ve tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02520691