T.C. BODRUM 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİNDEN

DAVACI: K.H.

MÜŞTEKİ: HAMİDE ÖZLEM ŞEN,

MÜŞTEKİ: MEHMET BENİZ,

SANIK: AHMET ATEŞ,

SANIK: HÜSEYİN İLHAN ÖZTÜRK,

SANIK: KAAN NAHIRCIOĞLU,

SANIK: SERDAR CESUR ÖZTÜRK,

SUÇ:Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık

SUÇ TARİHİ: 10/08/2021

SUÇ YERİ: MUĞLA/BODRUM

KARAR TARİHİ: 10/11/2025

Sanık Hüseyin İlhan ÖZTÜRK'ün adresinin meçhul olması nedeniyle Mahkememizden verilen 10/11/2025 tarih ve yukarıda esas- karar numarası yazılı kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Karar Özeti:

"KARAR: Yukarıda Gerekçesi İzah Edildiği Üzere,

1)Her ne kadar sanıklar hakkında "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmaları istemi ile kamu davası açılmış ise de, müşteki Hamide Özlem Şen'in yerleşim yeri adresinin Çankaya/ANKARA olduğu anlaşılmakla, CMK'nin 12/1 maddesi gereğince MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE,

2)Delillerin takdir ve değerlendirilmesi yetkili Mahkemeye ait olmak üzere, sanıkların eylemlerinin sübutu halinde, TCK'nun 158/1-f-son, 43/1 ve 53/1. maddeleri gereğince cezalandırılması için dosyanın yetkili ve görevli ANKARA NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNE,

3)Sair hususların görevli ve yetkili mahkemece değerlendirilmesine,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonunda, tarafların yokluğunda, Cumhuriyet Savcısının yazılı mütalaasına uygun olarak verilen kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile veya mahkememiz zabıt katibine tutturulacak bir tutanak ile başvurulması sureti ile Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere oybirliği ile karar verildi.10.11.2025"

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere ilgililere ilanen tebliğ olunur. 05/01/2026