T.C. BOĞAZLIYAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacılar : Adurrahman KATRANCI

Muhsuniye GENÇASLAN

Vekili : Av. Meliha TEKİN BIYIKLI

Davalı : Mehmet DAĞ, 46450906486 T.C. Kimlik No'lu, 25/08/1981 doğumlu Nazife ve Kemal oğlu

Davalı : Sultan DAĞ, 46453906322 T.C. Kimlik No'lu, 25/08/1981 doğumlu, Nazife ve Kemal kızı,

Davalı : Yusuf KATRANCI, 43109017814 T.C. Kimlik No'lu, 27/06/1974 doğumlu, Sabire ve Hüseyin oğlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı Yusuf KATRANCI, Mehmet DAĞ ve Sultan DAĞ' ın tebligata yarar yurtiçi ve yurtdışı açık adresleri tespit edilemediğinden, tespit edilen adreslerine de tebligat yapılması mümkün olmadığından, duruşma gününün ve dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 16/06/2026 saat: 10:35' de "Mahkememize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasına esas olmak üzere; dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 hafta içinde cevap vermeniz ve ilk itirazlarınızı sunmanız, cevap vermeniz çok zor veya imkansız ise yine 2 hafta içinde mahkemeye başvurmanız halinde bir defaya mahsus olmak ve 1 ayı geçmemek üzere ek süre verilebileceği cevap vermediğiniz takdirde ilk itirazları ileri süremeyeceğiniz ve dava dilekçesinde ileri sürülen vakiaları inkar etmiş sayılacağınız(6100 sy HMK'nun 122,127 ve 128 md.), belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur." hususu, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.