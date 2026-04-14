T.C. BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesinde; Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/537 Esas 2014/43 Karar sayılı ilamı ile Bolu ili, Merkez İlçe, Berk Köyünde bulunan 879 parsel ve 880 parsel nolu taşınmazlarda hissedar olan ''Salih oğlu Mehmet, Salih kızı Fatma Kadriye, Mehmet kızı Fatma, Mehmet kızı Hatice, Mehmet oğlu Tevfik, Mehmet ve Emine" ile 416 parsel ve 148 parsel nolu taşınmazlarda hissedar olan "Durmuş, Havva ve Abbas" isimli şahısları temsil etmek üzere Bolu İl Defterdarı' nın kayyım olarak atandığını, TMK. 588. Madde gereğince kim olduğu bilenmeyen 'Salih oğlu Mehmet, Salih kızı Fatma Kadriye, Mehmet kızı Fatma, Mehmet kızı Hatice, Mehmet oğlu Tevfik, Mehmet ve Emine" ile "Durmuş, Havva ve Abbas" isimli şahısların gaipliğine ve mirasın devlete intikalini talep edilmiş olmakla, adı geçenler hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin mahkememize bilgi vermeleri, iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendisini tanıyanların mahkememize bilgi için başvurmamaları halinde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 02.04.2026