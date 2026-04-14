Resmi ilanlar

T.C. BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

15-04-2026 00.00

02.04.2026

Sayı : 2026/27 Esas

Davacı  Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili  dava dilekçesinde,Bolu 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 16.07.2014 tarih ve 2014/397 Esas ve 2014/578 karar sayılı ilamı ileBolu İli, Merkez İlçe, Kılıçarslan Mahallesinde bulunan 1300 ada 4, 5, 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazlarda 3/8 oranında hissedar olan "Mehmet kızı Fatma" isimli şahsı temsil etmek üzere  Bolu İl Defterdarı’nın kayyım  olarak atandığını, TMK.nun 588. Madde gereğince kim oldukları bilinmeyen "Mehmet kızı Fatma" isimli şahısların gaipliğine ve mirasının Devlete intikalini talep edilmiş olmakla, adı geçenlerin hakkında malumatı olanların veya  bulunduğu yeri bilenlerin  mahkememize bilgi vermeleri, iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendisini tanıyanların mahkememize bilgi için başvurmamaları halinde adı geçenlerin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

