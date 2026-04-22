T.C. BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı Hazine ve Maliye Bakanlığı vekili dava dilekçesinde; Bolu ili, Mengen ilçesi, Başyellice köyünde bulunan 238 parsel nolu taşınmazda malik olan '' Ünzile Katı'' isimli şahsa Mensen Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/06/2015 tarih 2015/55 Esas ve 2015/156 Karar sayılı ilamıyla kayyım tayin edildiğini, bahse konu taşınmazın Mengen Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğunun 2019/4 ortaklığın giderilmesi satış sayılı dosyası üzerinden yapılan ihale ile satıldığını ve 238 parsel numaralı taşınmazda hissedar olan '' Ünzile Katı '' isimli şahsın yapına düşen toplam 7.113,82TL satış bedelinin bankada açılan hesaba yatırıldığını, ''Ünzile Katı' isimli şahsın mal varlığının, Medeni Kanun hükümlerine göre 10 yıllık idare süresinin 05/06/2025 tarihinde sona erdiğini, Bolu ili, Mengen ilçesi, Başyellice köyünde bulunan 238 parsel nolu taşınmazda malik olan ''Ünzile Katı '' isimli şahıs hakkında gaiplik kararı verilmesini ve gaibe ait mirasın Hazineye intikalini talep edilmiş olmakla, adı geçen ''Ünzile Katı'' hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin mahkememize bilgi vermeleri, iş bu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendisini tanıyanların mahkememize bilgi için başvurmamaları halinde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.16.04.2026