T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAVACI: HAYRETTİN ÇİLOĞLU

VEKİLİ : AV.NEŞET GÖRKEM AYDEMİR

İLALEN TEBLİGAT YAPILACAK DAVALI : HÜSEYİN ÇİLOĞLU

Davacı Hayrettin Çiloğlu hissedarı bulunduğunuz Bolu ili Merkez İlçesi Tabaklar Mahallesi 427 Ada 120 Parsel, 11 numaralı bağımsız bölüm, Bolu ili Merkez ilçesi Umutkent Mah.838 Ada 1 parsel, 7 numaralı bağımsız bölüm, 14 DB 650 plakalı Opel marka W0l0AHL69CG005472 ŞASE A16XER20RP2427 motor nolu araç ile ilgili aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 09/12/2026 günü saat: 09:10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.08/10/2026