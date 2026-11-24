T.C. BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BOLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı T.Elektrik Dağıtım A.Ş. İle aşağıda adı yazılı davalılar arasında Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; 2942 S. Kamulaştırma Kanununun 10. Md. gereğince bedel tespit ve tescil davası açılmış olup;
Kamulaştırmayı yapan idarenin adının Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. olduğu;
Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 14. Md. uyarınca bu tebligatın yapıldığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası ya da adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açabilecekleri;
Açılacak işbu davalarda husumetin T.Elektrik Dağıtım A.Ş. yöneltileceği,
Kamulaştırma Kanunu 14. Mad.de öngörülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği,
-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına açılacak hesapta T.C.Vakıflar Bankası T.A.Ş.Bolu Şubesine yatırılacağı,
-Konuya ve taşınmazın malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği Kamulaştırma Kanunun 10.maddesi 4.bendi gereğince ilanen tebliğ olunur.27/10/2026
KAMULAŞTIRMAYA KONU OLAN TAŞINMAZLARA AİT BİLGİLER:
İLİ: BOLU /SEBEN
|DOSYA NO
|MAHALLE/KÖY
|ADA/PARSEL
|MALİK
|2026/360 E
|Keskinli mah
|125 ada 95 parsel(ifrazen 125 ada 171 parsel)
|Gülser Keskin, Durmuş Bayram, Ayhan Kandemir, Şermin Kandemir, Okan Kandemir, Tuğba Kandemir,Hayrullah Bayram,Cemalettin Tekin, Ali Tekin, Seher Dönmez, Hatice Kandemir, Emine Kandemir, Nurettin Tekin, Elif Karabuğa, Mine Büber,Fatma Ünalan
|2026/361 E
|Keskinli mah
|125 ada 100 parsel
|Mehmet Alagöz, Rabia Alagöz, Macide Bilge Alagöz , Fatma Betül Alagöz, Öznür Yılgündüz, Saafiye Özge Özdener
|2026/362 E
|Keskinli mah.
|125 ada 102 parsel
|Zülfiye Ezircan, Fatma Demirel, Şaziye Ünalan
|2026/363 E
|Keskinli mah
|125 ada 103 parsel
|Necmi Sınmaz
|2026/364E
|Keskinli mah
|126 ada 13 parsel
|Osman Özdemir
|2026/365E
|Keskinli mah
|127 ada 10 parsel
|Nurdan Özge
|2026/366E
|Ekiciler Köyü
|104 ada 80 parsel
|Mehmet İlhan
|2026/367 E
|Ekiciler Köyü
|104 ada 87 parsel
|Mehmet Bahtiyar
|2026/368 E
|Ekiciler K.
|120 ada 19 parsel
|İftadiye Özdemir, Handan Yıldız, Caner Türkcan, Zafer Türkcan, Vildan Curaoğlu, Gülden Curaoğlu Selime Aydemir, Bahire Güler
|2026/369 E
|Kozyaka K.
|129 ada 9 parsel
|Melahat Yıldırım, Cemalettin Yıldırım, Handan Yıldırım, Ayşe Yıldırım, YAvuz Yıldırım, Sedat Bayram, İsmail Gökhan Bayram, Günseli Bayram Akçapınar
|2026/370 E
|Kozyaka K.
|129 ada 35 parsel
129 ada 38 parsel
|Hikmet Yıldız, Sariye Bayramoğlu, Rahi Yıldız, Ruhiye Zan
|2026/371 E
|Kozyaka köyü
|129 ada 42 parsel
|Sıddıka Arıkoğlu
|2026/372 E
|Keskinli mah.
|125 ada 58 parsel
|Semra Özdemir, Hülya Özdemir, Arif Özdemir, Emine Emiralmaz, Hatice Özdemir, Hakan Özdemir, Ahmet Necati özdemir
|2026/373 E
|Keskinli mah.
|125 ada 60 parsel
|Selahattin Emiralmaz, Hayriye Emiralmaz, Hülya Er, Serdar Öztürk
|2026/374 E
|Keskinli mah
|125 ada 86 parsel
|Fatma Yücesoy
|2026/375 E
|Keskinli mah
|125 ada 94 parsel
|Yağızcan Güldür, Yağmur Güldür, Ayşe Yılmaz, Menderes Yılmaz, Aysun Karaduman
|2026/376 E
|Ekiciler Köyü
|103 ada 48 parsel
|Abdullah Çelik,Ayşe Çelik, Fatma Akman
|2026/377 E
|Ekiciler K.
|103 ada 55 parsel
|Adem Yaman
|2026/378 E
|Ekiciler K.
|104 ada 74 parsel
|Hamide Ediz, Hatice Karakaya
|2026/379 E
|Ekiciler k.
|104 ada 76 parsel
|Ali Rıza Uçar, Azime Bahtiyar,
|2026/380 E
|Ekiciler K.
|104 ada 78 parsel
|Sefer Karababa, Ruhi Karababa, Cemile Karababa, Sevgiye Kolbay, Uğur Karababa, Fatma Arabacı, Cevdet Şahan, Akın Şahan, Gülser Özdemir
|2026/381 E
|Dereboyköyü
|148 ada 25 parsel
|Züfer Adıgözel
|2026/382 E
|Dereboy köyü
|155 ada 52 parsel
|Hacer Şekar
|2026/383 E
|Dereboy köyü
|155 ada 96 Parsel
|Ari Şekar
|2026/384 E
|Dereboy
|157 ada 20 ve 38 parsel
|Durmuş Aslandaş
|2026/385 E
|Dereboy
|159 ada 11 parsel
|Fatma Bütün