T.C. BOLU 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Satış Memurluğumuzun yukarıda numarası yazılı satış dosya üzerinden satış işlemleri devam eden Bolu İli Merkez Müstakimler Köyü 311 Parsel (Yeni 103 Ada 291 Parsel) sayılı taşınmazın hissedarlarından SVITLANA SEMERCİ (T.C. No 19258606568)'nin dosyada mevcut -13100-Aix En Prov / Fransa Cumhuriyeti adresinde ikamet etmediği ve yeni adresinin de tespit edilemediğinden aşağıdaki taşınmaz satış ilanının tebliği/ilan olunur.

TAŞINMAZ İLANI

Bolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 12/01/2022 tarih ve 2018/901 Esas, 2022/55 Karar sayılı Ortaklığın Giderilmesi kararı gereği satışına karar verilen ve aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz mal satışa çıkarılmış olup taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/18 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Tapu Kaydı : Bolu/Merkez, MUSTAKİMLER Köyü, 103 Ada, 291 Parsel,

Yüzölçümü : 1.634,04-m²

Kıymeti : 532.212,00-TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 14:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 14:40

Satış şartları:

1- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik Satış Portalı’nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı’nda verilecek tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30’a kadar satışı yapan Satış Memurluğunun banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın, teminat mektubu olması hâlinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan Satış Memurluğuna elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan Satış Memurluğuna müracaat etmeleri hâlinde alacak veya ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık payının teminata yeterli gelmemesi hâlinde eksik kısmın başvuru anında Satış Memurluğu hesabına yatırılması veya teminat mektubunun Satış Memurluğuna tevdi edilmesi zorunludur.

10- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar.

4- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

5- %10 KDV, Binde 5,69 Damga Vergisi, Binde 20 (1/2) Tapu Harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Hissedarlara ait tapu harcı (binde 20) ise satış bedelinden iade edilmek kaydıyla alıcı tarafından ödenir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İflâs Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) 11/06/2026

NOT : İş bu satış ilanının yayınlanmasından itibaren 2 hafta sonra, kendisine tebligat yapılamayan hissedar SVITLANA SEMERCİ (T.C. No:19258606568)'a tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.