T.C. BOLU 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI vekili dava dilekçesinde, Bolu ili, Merkez ilçesi, İhsaniye mahallesinde bulunan 113 ada, 20 parsel sayılı taşınmazda, hissedar olan "Mehmet, Emine ve Habibe" nin kim olduğunun bilinmediği, bilinmeyen şahıs olması sebebiyle Bolu 2.Sulh Hukuk Mahkemesinin 14/11/2014 tarih ve 2014/394 Esas ve 2014/849 Karar sayılı ilamıyla kayyım tayin edildiğini belirterek, TMK 588 m. gereğince kim olduğu bilinmeyen "Mehmet, Emine ve Habibe"nin dava konusu taşınmazda kayyımla idare edilen mal varlıkları ve başkaca tüm mallarının Hazineye intikali ile karar verilmesi talep edilmiş olmakla, adı geçen hakkında malumatı olanların veya bulunduğu yeri bilenlerin Mahkememize bilgi verilmesi, işbu ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde adı geçeni veya kendisini tanıyanların mahkememize bilgi için başvurmaları halinde adı geçenin gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.