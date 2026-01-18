T.C. BOR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı, TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalı, İSA GÖK arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Niğde ili Bor ilçesi Kemerhisar Çayır mahallesi 437 ada 133 parsel sayılı taşınmazın ve kamulaştırma alanı belirtilen ve davacı idare tarafından kamulaştırılan taşınmazla ilgili olarak 2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca bu kamulaştırmaya ilişkin olarak;

1-6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunun 19. Maddesinin 2. Fıkrası yollamasıyla; 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 4 ve 7. Maddesi muvacehesinde, TEDAŞ Yönetim Kurulunca alınan 08.10.2025 tarih ve 91-1891 sayılı Kamulaştırma Kararı ile MEDAŞ yararına Niğde İli Bor İlçesi içerisinde yer alan bazı taşınmazların kamulaştırılarak irtifak ve/veya mülkiyet hakkı bedel tespiti ile mülkiyetin ve/veya irtifak hakkının TEDAŞ adına tescili maksadıyla "Kemerhisar Yeni Trafo Enerji Nakil Hattı" için kamulaştırma kararı alındığı,

2-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan kıymet takdir komisyonunun 27/10/2025 tarih ile taşınmaz için değer tespiti yapıldığı,

3-2942 Sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 8.maddesinin ilgili hükümleri uyarınca oluşturulan uzlaşma komisyonu tarafından kamulaştırılan taşınmazda taşınmaz malikleri ile uzlaşma sağlanmadığına dair tutanak düzenlendiği,

4-Yapılacak olan ilan tarihinden itibaren, davalı tarafın 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası ve Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

5-Açılacak davaların TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adresine tevcih edileceği,

6-Davalı tarafça 30 (otuz) gün içinde İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tescil edileceği,

7-Mahkemece tespit edilecek bedelin T.C. Vakıflar Bankası Bor Şubesine hak sahibi adına yatırılacağı,

8-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

Hususları 2942 sayılı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 10.maddesinin 4.fıkrası uyarınca ilan olunur.