T.C. BOYABAT 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı MEHMET SUPHİ KİRENCİ (T.C. 39803012354) ile Davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan Muhdesat Aidiyetinin Tespiti davasında, davalı HAMİT İNAN'ın (T.C.11330961442) bilinen adresine tebligat yapılamadığı ve tebligata yarar başka adresi de tespit edilemediğinden mahkememizin 26/11/2025 tarih,2023/577 Esas ve 2025/568 Karar sayılı Gerekçeli Kararının Tebligat Kanunun 28. Maddesi uyarınca ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Tebligat Kanununun 31. Maddesi uyarınca ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, Gerekçeli Kararın tebliğ yapılmış sayıldığı tarihiden itibaren istinaf/temyiz yolunun 2 hafta olduğu ve tebligat yerine kaim olmak İLANEN TEBLİĞ olunur.