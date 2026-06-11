T.C. BOYABAT SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce, davalı 61546287010 T.C. Kimlik numaralı AYŞE TEKİN'e usulüne uygun

tebligat yapılamaması nedeniyle, dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 08.09.2026

Duruşma Saati: 11:15

Belirtilen gün ve saatte duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil aracılığıyla temsil ettirmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam edilecektir.

Bu ilan, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.18.05.2026