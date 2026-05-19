T.C. BOZKIR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , AYŞE BALCI, AYŞE CANBAZ, AYŞE KARASU, AZİME GÜR, EMİNE AY, EMİŞ BALCI, EMİŞE BALCI, FATMA ZORLU, HACER BALCI, HASAN BALCI, HAVVA ÖDEN, HÜSEYİN BALCI, MEHMET BALCI, MUHSİN BALCI, SAADET GÜRHAN, SITDIKA AY, TURAN BALCI arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Mahkememizce 2026/518 esas sayılı dosyasının davalısı 44530577656 T.C kimlik numaralı HASAN BALCI'ya UYAP sistemindeki yurt dışı adresine dava dilekçesi, ihtar metni, ktk raporu ve bilirkişi raporları ekli duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, davetiyenin bila ikmal iade geldiği, Paris Başkonsolosluğuna adres araştırması için yazılan yazıda adresinin 2 Allee Gustave Flaubert 60000 Beauvais/Fransa olduğu ve bu adresi dışında başka adres kaydının ve iletişim bilgilerinin bulunmadığı belirtilerek davalıya tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi, ihtar metni, ktk raporu ve bilirkişi raporları ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

6100 sayılı HMK'nın 122/1. Maddesine göre, tebliğden itibaren iki hafta içinde aynı Kanun'un 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz hususu, duruşma günü: 05/06/2026 günü saat:10.10'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, aksi taktirde HMK'nun 139., 141. ve 150. maddeleri gereğince belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, dava dilekçesi, ihtar metni, ktk raporu ve bilirkişi raporları ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.