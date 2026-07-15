T.C. BOZKIR KADASTRO MAHKEMESİ

Davacı Orman İdaresi ile bir kısım davalılar arasında mahkememizde görülmekte olan yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyada verilen gerekçeli karar ve davacı Orman İdaresi ile davalılar Bozkır Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Maliye Hazinesi tarafından sunulan istinaf dilekçelerinin dahili davalı Mevlüt TEKE'ye tebliği gerekmekle tüm araştırmalara rağmen tebligat ulaştırılamamış ve adres araştırmasından netice alınamamış olmakla, 7201 sayılı kanun m.28 vd uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren kanunda öngörülen sürenin sonunda tebliğ yapılmış sayılacağından; tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkememize veya bulunan yer Kadastro Mahkemesi'ne verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirmek şartı ile zabıt katibine beyanda bulunarak beyan ve imzanın hakime onaylatılması sureti ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf kanunyoluna başvurabileceğiniz hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.