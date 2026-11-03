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T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

04-11-2026 00.00
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T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

23.10.2026

Sayı: 2026/167 Esas 

 

İLAN

Davacı , MEHMET KARABULUT ile Davalı , BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle;

 

Dava konusu dava konusu Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Yukarıçatak mahallesi 743 parsele bitişik tescil harici 15.371,69 m² lik alanda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02584000